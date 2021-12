(Di giovedì 30 dicembre 2021)piace al. Paolo delha parlato delle caratteristiche tecniche del difensore del del Manchester United. DELSUCristiano Giuntoli attende una chiamata dal Manchester United per definire la situazione. Il direttore sportivo delvuole cercare di dare a Luciano Spalletti un nuovo giocatore entro breve tempo.in azzurro, via Manchester, sarebbe la soluzione preferita dalla società partenopea che punta principalmente ad un prestito con diritto di riscatto. Un’operazione alla Anguissa che non incida sul bilancio attuale. Paolo Delai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato die del ...

Advertising

cristinapasque : RT @xyxyxy163: Draghi, genio della Finanza e capo del Governo dei Migliori, rende obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 senza calmierare… - goly87 : @napolipiucom @mannychef9 del genio è sul tuo carro - napolipiucom : Del Genio: 'Axel Tuanzebe lo conosco bene. Vi spiego perchè il Napoli deve prenderlo immediatamente' #napoli… - CaffariStefano : @Marco_dreams Sei un genio del diritto costituzionale... - Al64794558 : RT @xyxyxy163: Draghi, genio della Finanza e capo del Governo dei Migliori, rende obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 senza calmierare… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio

... Un Nuovo Universo, Mistero a Crooked House, My Fair Lady, Show Dogs - Entriamo in scena, Rigoletto al Circo Massimo, Will Hunting -ribelle, Operazione sottoveste, Hellboy, L'uomogiorno ...Le risposte piccantibodyguard "È fantastica Wanda?" , ha domandato un altro follower. "Unassoluto" , ha assicurato Longueira. Subito dopo la domanda più piccante: "Ti piacerebbe entrare ...Axel Tuanzebe piace al Napoli. Paolo del Genio ha parlato delle caratteristiche tecniche del difensore del del Manchester United, ...Archiviata China Suarez, spuntano nuovi problemi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nel giro di poche settimane la situazione si sarebbe ribaltata e lo sportivo non avrebbe gradito la vicinanza tra la mog ...