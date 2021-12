Covid e polemiche a Telese, il sindaco Caporaso: “Basta con la caccia agli untori e gli sciacalli” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCovid e polemiche a Telese Terme. Parla di “caccia all’untore” il sindaco Giovanni Caporaso che in una nota stampa scrive: “La celebrazione del Sacramento della Cresima, all’interno del Cinema Modernissimo di Telese Terme è stata organizzata dalla Parrocchia Santo Stefano e presieduta da S.E. il Vescovo, don Giuseppe Mazzafaro. Il tutto si è svolto rispettando le prescrizioni della normativa anti-Covid, sia quelle per i riti religiosi che per gli ingressi nelle sale cinematografiche. Il sindaco di Telese Terme ha preso parte alla funzione religiosa, che si è svolta come di consueto il 26 dicembre, in onore a Santo Stefano, Patrono della Città di Telese. Tanto premesso occorre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerme. Parla di “all’untore” ilGiovanniche in una nota stampa scrive: “La celebrazione del Sacramento della Cresima, all’interno del Cinema Modernissimo diTerme è stata organizzata dalla Parrocchia Santo Stefano e presieduta da S.E. il Vescovo, don Giuseppe Mazzafaro. Il tutto si è svolto rispettando le prescrizioni della normativa anti-, sia quelle per i riti religiosi che per gli ingressi nelle sale cinematografiche. IldiTerme ha preso parte alla funzione religiosa, che si è svolta come di consueto il 26 dicembre, in onore a Santo Stefano, Patrono della Città di. Tanto premesso occorre ...

