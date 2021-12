Barcellona, ora sono dieci i positivi: contagiati anche Coutinho, Dest e Abde (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Serie A è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il Covid-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. La Serie B è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Adesso anche la Liga inizia a patire di queste problematiche. Il Rayo Vallecano ha infatti chiesto il rinvio del match in programma il 2 gennaio contro l’Atletico Madrid, per l’alto numero di defezioni dovute ai contagi di Covid-19. Una delle compagini che più ha patito questa problematica è il Barcellona, che adesso è arrivata a dieci elementi positivi in rosa. Barcellona, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Serie A è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il Covid-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. La Serie B è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Adessola Liga inizia a patire di queste problematiche. Il Rayo Vallecano ha infatti chiesto il rinvio del match in programma il 2 gennaio contro l’Atletico Madrid, per l’alto numero di defezioni dovute ai contagi di Covid-19. Una delle compagini che più ha patito questa problematica è il, che adesso è arrivata aelementiin rosa., ...

