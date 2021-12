WWE | Walter e Riddle annunciati per NXT New Year’s Evil

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Da qualche settimana MSK e Imperium stanno rivaleggiando ad NXT. Il fatto chesia stato introdotto come “sciamano” degli MSK ha fatto subito sognare i fan ad un incrocio con il “Generale” dell’Imperium,, che fino ad oggi era stato tenuto in disparte nella faida tra i due team. Questa notte ad NXT era previsto l’intervento dial fianco degli MSK, che volevano una chance per i titoli di coppia.è apparso solo in collegamento via satellite in realtà, ma quello che è interessante è che alla conversazione si è aggiunto anche il Ring General dell’Imperium,, sempre via satellite.ha detto che i due degli MSK sono una disgrazia per questo sport, che non meritano un title match, che l’unica cosa che meritano è di essere presi a calci. ...

