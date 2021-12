Volley, SuperLega: Perugia surclassa Verona e rafforza il primo posto. Leon e Plotnytskyi mattatori (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Perugia ha sconfitto Verona con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-20; 25-18) nel match valido per la 15ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, confermando il pronostico della vigilia e infilando il tredicesimo successo stagionale. Gli umbri restano saldamente al comando della classifica generale con 40 punti all’attivo, nove lunghezze di vantaggio nei confronti di Civitanova (che ha però disputato una partita in meno). I ragazzi di coach Nikola Grbic proseguono la loro marcia incontrastata, mentre gli scaligeri si fermano dopo aver conquistato due successi consecutivi e restano in nona posizione (in piena lotta per non retrocedere). I padroni di casa hanno sempre avuto in mano il pallino della contesa, c’è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha sconfittocon uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-20; 25-18) nel match valido per la 15ma giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Block Devils si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, confermando il pronostico della vigilia e infilando il tredicesimo successo stagionale. Gli umbri restano saldamente al comando della classifica generale con 40 punti all’attivo, nove lunghezze di vantaggio nei confronti di Civitanova (che ha però disputato una partita in meno). I ragazzi di coach Nikola Grbic proseguono la loro marcia incontrastata, mentre gli scaligeri si fermano dopo aver conquistato due successi consecutivi e restano in nona posizione (in piena lotta per non retrocedere). I padroni di casa hanno sempre avuto in mano il pallino della contesa, c’è ...

