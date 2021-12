Stefano Accorsi in Vostro Onore, trama e cast della serie Rai remake del legal drama con Bryan Cranston (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Stefano Accorsi vestirà la toga in Vostro Onore, la sua prima serie sceneggiata dopo vent’anni dall’ultimo ruolo interpretato per Rai1 (Le Ragioni del Cuore, 2002). Di recente l’attore era stato anche il volto delle docu-serie Sogno Azzurro dedicata agli Europei di Calcio 2021 e È Andata Così con Luciano Ligabue, ma ora torna in una fiction vera e propria, dopo aver chiuso la lunga avventura della trilogia Sky 1992-1993-1994. Vostro Onore è una serie in 4 serate, nata come remake italiano della miniserie israeliana Kvodo, già a sua volta oggetto di un rifacimento americano con Your Honor, interpretata da Bryan Cranston e trasmessa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)vestirà la toga in, la sua primasceneggiata dopo vent’anni dall’ultimo ruolo interpretato per Rai1 (Le Ragioni del Cuore, 2002). Di recente l’attore era stato anche il volto delle docu-Sogno Azzurro dedicata agli Europei di Calcio 2021 e È Andata Così con Luciano Ligabue, ma ora torna in una fiction vera e propria, dopo aver chiuso la lunga avventuratrilogia Sky 1992-1993-1994.è unain 4 serate, nata comeitalianominiisraeliana Kvodo, già a sua volta oggetto di un rifacimento americano con Your Honor, interpretata dae trasmessa ...

Advertising

lanuovariviera : Ferzan Ozpetek, Francesco Pannofino, Stefano Accorsi. Ecco la stagione teatrale del Ventidio Basso - bianxaneve : per me è stefano accorsi in 1992. - DrApocalypse : #VostroOnore, Stefano Accorsi è Bryan Cranston nel remake Rai di Your Honor - sinossi e prima foto ufficiale - S_H_U_R_E_N : @MaggicaPolly Il Canettone è il Panettone di Stefano Accorsi? - ennecl : io per 5 minuti con stefano accorsi indebiterei anche i miei trisnipoti, rapinerei una banca con solo un coltello di plastica in mano -