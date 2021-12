(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alfonsone sa una più del diavolo. Laè un piatto da servire freddo, anzi. Nella puntata prenatalizia del “Vip” il pubblico di Canale 5 aveva assistito in diretta a uno scontro tra il padrone di casa e, l’opinionista, visibilmente infastidita dopo il confronto accesso con il conduttore, aveva lasciato lo studio per tornare al suo posto molto tempo dopo. Una lite che avrà certamente lasciato strascichi. La moglie di Paolonon sarà in studio nella puntata di lunedì 3 gennaio, assenza prevista però da tempo:sarà a Dubai con la famiglia per festeggiare il nuovo anno. Chi siederà al suo posto ...

Advertising

davidemaggio : Laura Freddi sostituirà @SBruganelli al #GFVip. È tutto meraviglioso! @alfosignorini sei perfido ????… - fattoquotidiano : Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip - infoitcultura : GF Vip, Sonia Bruganelli sbugiarda Basciano: l'affondo stuzzica Soleil - simonabastiani : E' Laura Freddi la sostituta di Sonia Bruganelli sulla poltrona del #gfvip. Sarà solo per una puntata? Avete apprez… - infoitcultura : Sonia Bruganelli accusa Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, la stoccata: “Bisogna essere più sinceri” -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

, Laura Freddi prenderà il posto della opinionista al Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, nella puntata di Lunedì 3 Gennaio al suo posto ci sarà Laura Freddi, l'ex concorrente ...Lei dà forfait e lui la rimpiazza?in ferie dal GF Vip e arriva Laura Freddi Paola sosteneva di essere la massima esperta mondiale di Oriana, 'non per meriti e studi particolari, ma ...Da qualche giorno nelle storie instagram di Alex Belli, non c’è traccia di Delia Duran. I due hanno scattato insieme la foto di Natale e poi la modella si è completamente volatilizzata. Il motivo? Sar ...Laura Freddi è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 2021. La bionda soubrette sostituirà per una puntata - quella di lunedì 3 gennaio - Sonia Bruganelli, assente perché in vacanza a festeggiar ...