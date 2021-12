Rientro in classe, Bianchi vuole tutti in presenza ma alcune Asl lanciano l’allarme: “I dati dei positivi a scuola possono essere sottostimati” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A gennaio si tornerà in presenza. Tranne nei casi circoscritti dove davvero si manifestano difficoltà oggettive. Situazione, quest'ultima, che potrebbe anche essere più diffusa di quanto ci si può aspettare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A gennaio si tornerà in. Tranne nei casi circoscritti dove davvero si manifestano difficoltà oggettive. Situazione, quest'ultima, che potrebbe anchepiù diffusa di quanto ci si può aspettare. L'articolo .

