Quello che dice Radio Trump (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scordatevi i sigari cubani e l’aria da congiura esoterica che aleggiava nelle dirette Radiofoniche di Rush Limbaugh, passato a miglior vita lo scorso febbraio. Il nome che emerge come capofila delle potenti conservative Radio americane, più che mai destinate a tirare la volata al ritorno di Donald Trump per il 2024, è Quello di Dan Bongino. E se vogliamo definire lo stile che Bongino utilizza ogni giorno al microfono, possiamo tranquillamente parlare di “Radio coatta”. Il suo è un mondo di arrabbiati scandalizzati, sempre in guardia contro pericoli misteriosi e le stranezze nel giardino del vicino, gelosi della privacy, sospettosi di tutto, a cominciare dalle malefatte del governo, ostinati nel descriversi come “unici veri americani”. Davvero la good old America è ridotta così? Di sicuro, mentre ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scordatevi i sigari cubani e l’aria da congiura esoterica che aleggiava nelle direttefoniche di Rush Limbaugh, passato a miglior vita lo scorso febbraio. Il nome che emerge come capofila delle potenti conservativeamericane, più che mai destinate a tirare la volata al ritorno di Donaldper il 2024, èdi Dan Bongino. E se vogliamo definire lo stile che Bongino utilizza ogni giorno al microfono, possiamo tranquillamente parlare di “coatta”. Il suo è un mondo di arrabbiati scandalizzati, sempre in guardia contro pericoli misteriosi e le stranezze nel giardino del vicino, gelosi della privacy, sospettosi di tutto, a cominciare dalle malefatte del governo, ostinati nel descriversi come “unici veri americani”. Davvero la good old America è ridotta così? Di sicuro, mentre ...

