Quel solco tracciato da identità e fratture (Di giovedì 30 dicembre 2021) Esce anche nell’edizione italiana, per la traduzione di Michele Sampaolo e la curatela, con relativi aggiornamenti e integrazioni, di Anna Foa, il volume collettaneo a cura di Pierre Savy dedicato alla Storia mondiale degli ebrei (Laterza, pp. 485, euro 28). Si tratta di un’opera complessa, stratificata, poliedrica, composta di una novantina di grandi voci (da «1207 a.C., un ingresso drammatico nella storia: la stele di Merenptah» a «2006, proclamazione della Giornata europea della memoria»), strutturate come saggi dotati di una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Esce anche nell’edizione italiana, per la traduzione di Michele Sampaolo e la curatela, con relativi aggiornamenti e integrazioni, di Anna Foa, il volume collettaneo a cura di Pierre Savy dedicato alla Storia mondiale degli ebrei (Laterza, pp. 485, euro 28). Si tratta di un’opera complessa, stratificata, poliedrica, composta di una novantina di grandi voci (da «1207 a.C., un ingresso drammatico nella storia: la stele di Merenptah» a «2006, proclamazione della Giornata europea della memoria»), strutturate come saggi dotati di una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MoonboyWasTaken : I nemici continuano a susseguirsi e cadere, ma a ogni battaglia sento la mia spada farsi più pesante, dopo ogni sco… - erikaconlakappa : RT @Biancanevermind: Vivrò sempre con quel fantasma di me, quello che misura l'essere giusta o meno dal numero di costole visibili, dallo s… - Biancanevermind : Vivrò sempre con quel fantasma di me, quello che misura l'essere giusta o meno dal numero di costole visibili, dall… - rossimone77 : @ramella_f @LoreAgre @AndreaOrlandosp @vitalbaa @istbrunoleoni Peccato che il colpo di stato fascista che lei elogi… - Ecatetriformis : RT @t_tonii: @GenCar5 @monsieur_dapoz bruno leoni, per insegnare a pavia nel 42, fece pure quel giuramento di fedeltà fascista a cui in 12… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel solco √ 1971 - 2021: 50 anni di 'Sticky Fingers' dei Rolling Stones ... quando se non nell'anno di grazia 1971? Dai Seventies al corporate rock Lungo il solco di "... A quel punto si poteva solo scendere, e si scese. Iniziò per i Rolling Stones quello che la storia del ...

Adriana Volpe, l'appello a Mediaset e il pianto liberatorio per il caso Magalli In quel contesto si colloca la nascita dei pesanti attriti con il suo ex collega di lavoro ... Ed è in tale solco che ha lanciato un appello a Mediaset . La Volpe, intervistata dal settimanale Ora, ha ...

Quel solco tracciato da identità e fratture | il manifesto Il Manifesto Quel solco tracciato da identità e fratture «Storia mondiale degli ebrei», un volume a cura di Pierre Savy per Laterza. Nel libro, le scansioni cronologiche si incrociano con la spazialità, tema fondamentale poiché si alimenta del rapporto con ...

Regione Calabria / Salvini si congratula con Gelardi, alla guida dell’Antindrangheta Dirigente scolastico e presidente regionale dell'Anp per 3 mandati, il consigliere del Carroccio promette impegno nel solco dell'educazione alla legalità ...

... quando se non nell'anno di grazia 1971? Dai Seventies al corporate rock Lungo ildi "... Apunto si poteva solo scendere, e si scese. Iniziò per i Rolling Stones quello che la storia del ...Incontesto si colloca la nascita dei pesanti attriti con il suo ex collega di lavoro ... Ed è in taleche ha lanciato un appello a Mediaset . La Volpe, intervistata dal settimanale Ora, ha ...«Storia mondiale degli ebrei», un volume a cura di Pierre Savy per Laterza. Nel libro, le scansioni cronologiche si incrociano con la spazialità, tema fondamentale poiché si alimenta del rapporto con ...Dirigente scolastico e presidente regionale dell'Anp per 3 mandati, il consigliere del Carroccio promette impegno nel solco dell'educazione alla legalità ...