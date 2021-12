Quanto è difficile fare un tampone a Roma durante i giorni di festa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Riuscire a effettuare a Roma un tampone molecolare, ma anche un test rapido, negli ultimi giorni non è affatto semplice. Il mix tra aumento dei contagi da Covid delle ultime giornate (in media sono circa 2mila i nuovi positivi al giorno nella Capitale) e persone che hanno voluto fare un test 'di sicurezza' in vista delle cene e i pranzi con i parenti per le festivita' di Natale, ha mandato in grande affanno il sistema di tracciamento. Le code ai drive-in e fuori dalle farmacie, registrate tra la vigilia e soprattutto a Santo Stefano, raccontano di una corsa al tampone che ha messo a dura prova il sistema dei test. Negli ultimi giorni la situazione è apparsa più tranquilla, con attese minori nelle circa 1.400 farmacie del Lazio, mentre resta complicato trovare uno slot libero per ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Riuscire a effettuare aunmolecolare, ma anche un test rapido, negli ultiminon è affatto semplice. Il mix tra aumento dei contagi da Covid delle ultime giornate (in media sono circa 2mila i nuovi positivi al giorno nella Capitale) e persone che hanno volutoun test 'di sicurezza' in vista delle cene e i pranzi con i parenti per le festivita' di Natale, ha mandato in grande affanno il sistema di tracciamento. Le code ai drive-in e fuori dalle farmacie, registrate tra la vigilia e soprattutto a Santo Stefano, raccontano di una corsa alche ha messo a dura prova il sistema dei test. Negli ultimila situazione è apparsa più tranquilla, con attese minori nelle circa 1.400 farmacie del Lazio, mentre resta complicato trovare uno slot libero per ...

