Palermo, Valente l’uomo in più di Baldini: l’esterno ritrova in panchina il suo... (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'esterno e il neo tecnico rosanero ripartiranno dal loro rapporto di fiducia dentro e fuori dal campo per riprendere per mano il Palermo nel girone di ritorno di Serie C Leggi su mediagol (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'esterno e il neo tecnico rosanero ripartiranno dal loro rapporto di fiducia dentro e fuori dal campo per riprendere per mano ilnel girone di ritorno di Serie C

Advertising

Mediagol : Palermo, Valente l’uomo in più di Baldini: l’esterno ritrova in panchina il suo... - Mediagol : Maccarone: “Baldini, Palermo e il 4-2-3-1. Tutto su Valente. Le regole del mister…” - Mediagol : Baldini: “Devo aiutare la squadra, continuità fondamentale. Valente? Parlato con lui” - Mediagol : Baldini: “Valente, con me sempre esterno alto. Attacco e gol? Ecco cosa servirà” - Mediagol : Palermo, inizia l’era Baldini: 4-2-3-1 base di partenza, Valente torna esterno -