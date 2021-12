“Mascherine ai bimbi dai tre anni in su, regalatela per la Befana”: la proposta choc di un pediatra (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic — «Fare indossare le Mascherine anche ai bambini più piccoli, già dopo il compimento dei 3 anni d’età». Questi maledetti, piccoli untori, i «maligni amplificatori biologici» del virus come li chiama Burioni, devono essere fermati. E quindi ecco la proposta del pediatra Italo Farnetani, la ricetta contro la variante Omicron che in Italia sta diventando prevalente. «L’ho già suggerito in passato — spiega all’AdnKronos Salute — perché sono in grado di indossarla senza problemi». Mascherine dai tre anni in su Perché i bimbi imparino sin dalla più tenera età a tenere la mascherina sono necessarie tre condizioni: «La prima è che la vedano indossare dai genitori, dai fratelli più grandi e dai nonni, perché fino a 5 anni i bimbi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic — «Fare indossare leanche ai bambini più piccoli, già dopo il compimento dei 3d’età». Questi maledetti, piccoli untori, i «maligni amplificatori biologici» del virus come li chiama Burioni, devono essere fermati. E quindi ecco ladelItalo Farnetani, la ricetta contro la variante Omicron che in Italia sta diventando prevalente. «L’ho già suggerito in passato — spiega all’AdnKronos Salute — perché sono in grado di indossarla senza problemi».dai trein su Perché iimparino sin dalla più tenera età a tenere la mascherina sono necessarie tre condizioni: «La prima è che la vedano indossare dai genitori, dai fratelli più grandi e dai nonni, perché fino a 5...

