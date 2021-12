LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: Klaebo e Diggins difendono il vantaggio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare da 10 km femminile e da 15 km maschile, tutte e due a tecnica classica, valide per la seconda tappa del Tour de Ski, ancora a Lenzerheide, in Svizzera. Sono rimasti in gara in 105 tra gli uomini e in 81 tra le donne, dopo il successo di ieri di Johannes Klaebo nella sprint maschile (totalmente regale, peraltro) e di Jessie Diggins nella sprint femminile. Distacchi già elevati per il norvegese e l’americana sulle rivali: l’uno distanzia Bolshunov di 59?, l’altra stacca la svedese Frida Karlsson di 1’07”. Andiamo a scoprire i pettorali di gara delle italiane ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle gare da 10 km femminile e da 15 km maschile, tutte e due a tecnica classica, valide per la seconda tappa delde Ski, ancora a, in Svizzera. Sono rimasti in gara in 105 tra gli uomini e in 81 tra le donne, dopo il successo di ieri di Johannesnella sprint maschile (totalmente regale, peraltro) e di Jessienella sprint femminile. Distacchi già elevati per il norvegese e l’americana sulle rivali: l’uno distanzia Bolshunov di 59?, l’altra stacca la svedese Frida Karlsson di 1’07”. Andiamo a scoprire i pettorali di gara delle italiane ...

Advertising

TFBrasile : RT @AllMusicItalia: Live Nation ha comunicato il calendario delle nuove date del tour di Tiziano Ferro negli stadi che slitta al 2023. Ecco… - nightmare_jrock : Per finire il 2009,fecero un six-show,fan club tour della casa live,nel mese di Dicembre. - Violettaviola__ : RT @Violettaviola__: Vi aspetto per la diretta live ??per un show ?? ?? - branwellburrito : cosa vuol dire che su spotify non c'è un podcast con la versione live di i knew you were trouble del 1989 tour cosa VUOL DIRE - AllMusicItalia : “Seth – Capitolo Secondo” è il nuovo Ep di Nashley, che da febbraio 2022 sarà in tour nei club. Ecco le date dei li… -