Harry Potter, Emma Watson ricorda quando si è innamorata di Tom Felton (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'attrice ne ha parlato in un'intervista rilasciata in occasione dell'uscita di "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", la reunion a vent'anni di distanza dall'uscita del primo film della saga. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'attrice ne ha parlato in un'intervista rilasciata in occasione dell'uscita di "20th Anniversary: Return to Hogwarts", la reunion a vent'anni di distanza dall'uscita del primo film della saga. L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Harry Potter, l'episodio che ha fatto innamorare Emma Watson di Tom Felton I fan di Harry Potter sanno bene come sul set della celebre saga cinematografica Emma Watson abbia provato dei giovanili sentimenti per Tom Felton. Hermione Granger e Draco Malfoy sarebbe stata di certo una ...

La befana vien di notte 2. Le origini, di Paola Randi Se in La befana vien di notte c'erano le ombre di Roald Dahl mescolate a intermittenti tracce horror, in questo prequel si vedono da lontano la saga di Harry Potter e Highlander . Nel prequel del film precedente si rintracciano i frammenti fantasy con i numeri di magia che richiamano gli otto film nati dalla serie di J. K. Rowling. Ma è anche un ...

Harry Potter, dieci cose che solo i veri fan conoscono IL GIORNO Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, dal 1° gennaio su Sky e NOW Spettacoli e Cultura - lo speciale che riunirà per la prima volta in assoluto, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e i leggendari membri del cast degli otto film della .... Questo evento ...

Spider-Man: No Way Home – Kevin Feige spiega come il franchise di Harry Potter ha influenzato la trilogia di Spider-Man nell’MCU Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto ...

