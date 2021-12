GF Vip, Katia e Giucas contro Lulù: “Sta intossicando Manuel” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra quanti non vedono di buon occhio la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Salassié ci sono Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Entrambi, infatti, hanno notato un peggioramento del carattere del nuotatore da quanto si è riavvicinato alla principessa e ormai vive in simbiosi con lei. Il paragnosta ha già predetto che secondo lui per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié fuori non c’è futuro una volta fuori dalla Casa, affermando che ora a lei il nuotatore serve come “carica emotiva” mentre una volta tornati alla vita quotidiana dureranno ben poco. Anche Katia Ricciarelli è dello stesso avviso. In più non ha lesinato una frase pesantissima: “Lulù sta intossicando Manuel”, sono state le sue parole. Anche l’altro giorno, del ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra quanti non vedono di buon occhio la relazione traBortuzzo eSalassié ci sonoRicciarelli eCasella. Entrambi, infatti, hanno notato un peggioramento del carattere del nuotatore da quanto si è riavvicinato alla principessa e ormai vive in simbiosi con lei. Il paragnosta ha già predetto che secondo lui perBortuzzo eSelassié fuori non c’è futuro una volta fuori dalla Casa, affermando che ora a lei il nuotatore serve come “carica emotiva” mentre una volta tornati alla vita quotidiana dureranno ben poco. AncheRicciarelli è dello stesso avviso. In più non ha lesinato una frase pesantissima: “sta”, sono state le sue parole. Anche l’altro giorno, del ...

