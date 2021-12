Feste di Capodanno, il Viminale intensifica i controlli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con una circolare appena diramata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, il Viminale annuncia più controlli sul rispetto delle norme anti-Covid in vista del Capodanno Firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, il Viminale ha diramato una circolare in cui annuncia l’intensificazione dei controlli sul rispetto delle norme anti-contagio in vista del Capodanno. Le più recenti misure adottate dal Governo per frenare l’avanzata della variante Omicron, stabiliscono il divieto di Feste all’aperto dal 25 Dicembre 2021 al 31 Gennaio 2022: la circolare del Viminale tuttavia amplia il raggio di azione estendendo i controlli, nei giorni festivi e prefestivi, anche alle zone centrali delle nostre città, quelle ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con una circolare appena diramata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, ilannuncia piùsul rispetto delle norme anti-Covid in vista delFirmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, ilha diramato una circolare in cui annuncia l’zione deisul rispetto delle norme anti-contagio in vista del. Le più recenti misure adottate dal Governo per frenare l’avanzata della variante Omicron, stabiliscono il divieto diall’aperto dal 25 Dicembre 2021 al 31 Gennaio 2022: la circolare deltuttavia amplia il raggio di azione estendendo i, nei giorni festivi e prefestivi, anche alle zone centrali delle nostre città, quelle ...

