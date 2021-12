Covid nella Fiorentina: 4 positivi. Uno è un calciatore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono quattro i positivi all'interno della prima squadra della Fiorentina: è il responso dei tamponi effettuati oggi in occasione del raduno dopo la pausa natalizia. Tra i quattro positivi tutti asintomatici, fa sapere il club viola attraverso una nota, solo uno è un giocatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire gli allenamenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono quattro iall'interno della prima squadra della: è il responso dei tamponi effettuati oggi in occasione del raduno dopo la pausa natalizia. Tra i quattrotutti asintomatici, fa sapere il club viola attraverso una nota, solo uno è un giocatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire gli allenamenti L'articolo proviene da Firenze Post.

