Covid, a Capodanno controlli sul rispetto delle regole e sui divieti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno 2022 è alle porte. In una circolare del Viminale del 29 dicembre si è parlato di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole disposte per contenere la diffusione del contagio da Covid. Capodanno: niente zona rossa come nel 2020, ma serve prudenza Il 31 dicembre 2021 sarà diverso rispetto ad un anno fa, ma la pandemia è ancora in corso e c'è necessità di prudenza. Non ci sarà la zona rossa nazionale e, dunque, il coprifuoco ed il lockdown, ma ci saranno una serie di regole da rispettare per le quali le forze dell'ordine, in base a quanto emerso dalla circolare inviata ai prefetti, sono pronte per scendere in campo ai fini della tutela della situazione epidemiologica. Nella circolare si fa riferimento ai ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 dicembre 2021)2022 è alle porte. In una circolare del Viminale del 29 dicembre si è parlato difinalizzati a verificare ildisposte per contenere la diffusione del contagio da: niente zona rossa come nel 2020, ma serve prudenza Il 31 dicembre 2021 sarà diversoad un anno fa, ma la pandemia è ancora in corso e c'è necessità di prudenza. Non ci sarà la zona rossa nazionale e, dunque, il coprifuoco ed il lockdown, ma ci saranno una serie dida rispettare per le quali le forze dell'ordine, in base a quanto emerso dalla circolare inviata ai prefetti, sono pronte per scendere in campo ai fini della tutela della situazione epidemiologica. Nella circolare si fa riferimento ai ...

Advertising

Open_gol : Il professor Cacopardo trascorrerà il Capodanno in corsia visto che gran parte dei medici sono in quarantena. A Ope… - GuidoDeMartini : ???????? RICOMINCIA LA ROULETTE DEI COLORI. DI PIÙ, L’ASSESSORE DELLA REG LAZIO COMUNICA CHE SI ANDRÀ IN GIALLO A PRES… - Adnkronos : Anelli (Fnomceo): 'Chiunque incontriamo può essere contagioso, bisogna ridurre i contatti'. #Covid #Capodanno - comunevenezia : #Ordinanze #PoliziaLocale #Covid, assembramenti: per Capodanno disposta la limitazione dell’orario di apertura al… - giornali_it : Al Bano positivo al Covid, salta il Capodanno in tv: «Non so come sia successo» #29dicembre #QuotidianiNazionali… -