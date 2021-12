“Ciao | mondo! Piccolo tweet Progresso monumentale” | il primo tweet di un malato di Sla con il pensiero

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Uncon ildi undi Sla. È accaduto per la prima volta in Australia, dove Philip O’Keefe, un 62ennedi Sclerosi laterale amiotrofica, è riuscito a inviare il suomessaggio social grazie a un dispositivo di otto millimetri impiantato nel cervello, che senza fili traduce l’attività elettrica dei neuroni in parole e comandi sullo schermo del computer. “Hello, world! Short. Monumental progress” (“enorme”), è il testo delcinguettio postato attraverso il profilo dell’amministratore delegato della Synchron, l’azienda che ha sviluppato l’innovativa interfaccia ...

Un scritto col pensiero . Sembra fantascienza, ma su , grazie ad un'azienda hi - tech, è diventato realtà. Leggi anche > 'Hello, world! Short tweet. Monumental progress' ('! Piccolo tweet. Progresso enorme'): è il primo messaggio alpostato sui social solo col pensiero. Lo ha inviato Philip O'Keefe , un 62enne australiano malato di Sclerosi laterale ...Un tweet scritto col pensiero. Sembra fantascienza, ma su Twitter, grazie ad un'azienda hi-tech, è ..."Hello, world! Short tweet. Monumental progress" ("Ciao, mondo! Piccolo tweet. Progresso enorme"): è questo il cintenuto del primo messaggio al mondo postato sui social solo col pensiero. Lo ha inviat ...