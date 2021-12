Capodanno, i consigli per il cenone: tampone per i vaccinati con due dosi, non più di 10 ospiti, cambiare l’aria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I consigli per non rischiare. No agli abbracci e ai balli. Va indossata la mascherina sia durante la preparazione dei cibi, sia negli spostamenti all’interno dell’abitazione Leggi su corriere (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Iper non rischiare. No agli abbracci e ai balli. Va indossata la mascherina sia durante la preparazione dei cibi, sia negli spostamenti all’interno dell’abitazione

Advertising

Corriere : ?? Come festeggiare il nuovo anno in sicurezza? No agli abbracci e ai balli, usiamo la mascherina sia durante la pre… - MiaomiaoCh : RT @sara_turetta: Cercate consigli per gestire i vostri cani e gatti durante la notte più complicata dell'anno? Inquadrando il QRcode trov… - GEFCF72 : Dopo i consigli degli esperti x il pranzo di Natale, insoddisfatti dei risultati, ecco quelli per il cenone. La ma… - LisaGiada01 : RT @LAVonlus: ??#BastaBotti: tutto quello che c'è da sapere per proteggere gli animali! ??Leggi i nostri CONSIGLI????per i cani e i gatti su c… - danidonetti1 : RT @LAVonlus: ??#BastaBotti: tutto quello che c'è da sapere per proteggere gli animali! ??Leggi i nostri CONSIGLI????per i cani e i gatti su c… -