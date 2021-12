Capodanno: Covid spegne piazze e discoteche, a Milano teatro e feste in casa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Nessun concerto in piazza Duomo, né feste organizzate in piazza o in discoteca. La nuova ondata di contagi e la variante Omicron del coronavirus spengono i festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno a Milano. Troppo alto il timore di creare assembramenti e di far circolare ancora più facilmente un virus molto contagioso. Nonostante la pioggia di disdette, si salvano solamente i cenoni nei ristoranti e le serate a teatro. E le tante feste in casa. Il Comune di Milano, come da decreto, ha annullato il tradizionale concerto in piazza Duomo e, per evitare assembramenti, gli ingressi in Galleria Vittorio Emanuele II potrebbero essere contingentati. In ogni caso il Comitato provinciale per l'Ordine e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. (Adnkronos) - Nessun concerto in piazza Duomo, néorganizzate in piazza o in discoteca. La nuova ondata di contagi e la variante Omicron del coronavirus spengono iggiamenti previsti per la notte di. Troppo alto il timore di creare assembramenti e di far circolare ancora più facilmente un virus molto contagioso. Nonostante la pioggia di disdette, si salvano solamente i cenoni nei ristoranti e le serate a. E le tantein. Il Comune di, come da decreto, ha annullato il tradizionale concerto in piazza Duomo e, per evitare assembramenti, gli ingressi in Galleria Vittorio Emanuele II potrebbero essere contingentati. In ogni caso il Comitato provinciale per l'Ordine e la ...

Advertising

Open_gol : Il professor Cacopardo trascorrerà il Capodanno in corsia visto che gran parte dei medici sono in quarantena. A Ope… - CB_Ignoranza : Andiamo in farmacia, Beppe. #Covid #Capodanno - Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - VivInterNews : Niente, io ho annullato #Capodanno. (E non mi dispiace per niente, Covid a parte naturalmente) - antondepierro : RT @antondepierro: Da amministratore pubblico auspico che sulle case dei #novax venga apposto un segno identificativo. Un marchio per gli u… -