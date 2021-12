Camera: chi è Fabrizio Castaldi nuovo segretario generale / scheda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Romano, cinquant'anni, avvocato, laureato in giurisprudenza in diritto costituzionale all'università “La Sapienza” di Roma con una tesi in diritto parlamentare, Fabrizio Castaldi, nominato oggi nuovo segretario generale della Camera con decisione unanime dell'Ufficio di presidenza su proposta del presidente, Roberto Fico, è attualmente vicesegretario generale, profondo conoscitore del complessivo funzionamento dell'amministrazione di Montecitorio, dove approda nel 1999. Dapprima assegnato al Servizio Assemblea, affina la sua esperienza attraverso il lavoro nelle commissioni BiCamerali e presso la commissione Affari costituzionali per poi passare all'Ufficio Affari generali, dove ricopre la funzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Romano, cinquant'anni, avvocato, laureato in giurisprudenza in diritto costituzionale all'università “La Sapienza” di Roma con una tesi in diritto parlamentare,, nominato oggidellacon decisione unanime dell'Ufficio di presidenza su proposta del presidente, Roberto Fico, è attualmente vice, profondo conoscitore del complessivo funzionamento dell'amministrazione di Montecitorio, dove approda nel 1999. Dapprima assegnato al Servizio Assemblea, affina la sua esperienza attraverso il lavoro nelle commissioni Bili e presso la commissione Affari costituzionali per poi passare all'Ufficio Affari generali, dove ricopre la funzione di ...

