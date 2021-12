Calcio: Anche Zakaria non rinnoverà col Moenchengladbach (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In scadenza a giugno, lo svizzero ha estimatori Anche in Italia Moenchengladbach (GERMANIA) - Dopo Matthias Ginter, il Borussia Moenchengladbach incassa un altro addio: Anche Denis Zakaria ha ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In scadenza a giugno, lo svizzero ha estimatoriin Italia(GERMANIA) - Dopo Matthias Ginter, il Borussiaincassa un altro addio:Denisha ...

Calcio: Anche Zakaria non rinnoverà col Moenchengladbach In scadenza a giugno, lo svizzero ha estimatori anche in Italia MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) - Dopo Matthias Ginter, il Borussia Moenchengladbach incassa un altro addio: anche Denis Zakaria ha comunicato alla società che non intende rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. A renderlo noto è la stessa società, che ha convocato i giocatori a fine contratto ...

