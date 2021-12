Al Bano ha il covid: “Non capisco i no vax. Io sto benissimo, non mi sembrava vero” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo“: queste le parole di AlBano Carrisi al Corriere della Sera. Dove non potrà essere? Al Teatro Petruzzelli di Bari dal quale Federica Panicucci condurrà la serata in musica di Canale5, il 31 dicembre. Il motivo? AlBano ha il covid. “Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero, non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune”, ha aggiunto il cantante di Cellino San Marco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo“: queste le parole di AlCarrisi al Corriere della Sera. Dove non potrà essere? Al Teatro Petruzzelli di Bari dal quale Federica Panicucci condurrà la serata in musica di Canale5, il 31 dicembre. Il motivo? Alha il. “Non ho sintomi, sto, quando l’ho scoperto non mi, noni no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune”, ha aggiunto il cantante di Cellino San Marco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - StraNotizie : Al Bano: ''Sono positivo al Covid ma sto benissimo' - Danielestark_ : RT @Corriere: Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: ‘NON CAPISCO I NO VAX’ - AL BANO POSITIVO AL COVID - CLAMOROSO TORTU: PER LA2°VOLTA E' POSITIVO - FQMagazineit : Al Bano ha il covid: “Non capisco i no vax. Io sto benissimo, non mi sembrava vero” -