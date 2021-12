Sul numero di gennaio - Colonnine, a Roma quasi una su due è occupata abusivamente (Di martedì 28 dicembre 2021) Buona fortuna agli automobilisti Romani che devono ricarica una vettura elettrica Dopo l'indagine condotta nel giugno scorso per le strade di Milano, che aveva rivelato come il 50% delle Colonnine fosse occupato abusivamente da vetture con motore termico, Quattroruote di gennaio propone il test a Roma, con esiti quasi uguali. Delle 102 infrastrutture di ricarica visitate in incognito in un qualsiasi giorno feriale di dicembre, ben il 45% è risultato occupato da vetture con propulsore a combustione o elettriche, ma non allacciate alla rete. In dettaglio, dei 149 stalli di sosta relativi alle Colonnine funzionanti, 43 erano occupati irregolarmente, nel 17,5% dei casi da veicoli con motore termico e nell'11,5% da mezzi elettrici non in ricarica. L'indagine è stata condotta ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 dicembre 2021) Buona fortuna agli automobilistini che devono ricarica una vettura elettrica Dopo l'indagine condotta nel giugno scorso per le strade di Milano, che aveva rivelato come il 50% dellefosse occupatoda vetture con motore termico, Quattroruote dipropone il test a, con esitiuguali. Delle 102 infrastrutture di ricarica visitate in incognito in un qualsiasi giorno feriale di dicembre, ben il 45% è risultato occupato da vetture con propulsore a combustione o elettriche, ma non allacciate alla rete. In dettaglio, dei 149 stalli di sosta relativi allefunzionanti, 43 erano occupati irregolarmente, nel 17,5% dei casi da veicoli con motore termico e nell'11,5% da mezzi elettrici non in ricarica. L'indagine è stata condotta ...

Advertising

24_fra_99 : RT @artvsoul: quasi tre anni di covid e questi non ancora ancora capito che possono pure esserci un milione di positivi ma bisogna focalizz… - tartaloveit : Leggi l'articolo de @Lanuovaecologia uscito sul numero di Dicembre sulla partnership tra #Thuja - Ethichal Antidote… - inatimeofmagic : RT @artvsoul: quasi tre anni di covid e questi non ancora ancora capito che possono pure esserci un milione di positivi ma bisogna focalizz… - sheiswonderland : RT @artvsoul: quasi tre anni di covid e questi non ancora ancora capito che possono pure esserci un milione di positivi ma bisogna focalizz… - ailaikiuu : RT @artvsoul: quasi tre anni di covid e questi non ancora ancora capito che possono pure esserci un milione di positivi ma bisogna focalizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero Che bella "figura" fa ancora Messina Il numero dei lavori proposti non è casuale: pensata in epoca pre - covid, avrebbe dovuto celebrare ... Messina riflette sul corpo (è bravo persino a modellare le ciglia delle sue ragazze di pietra) e ...

Borsa: verso avvio in lieve calo per l'Europa dopo il rally, sale future di Milano In due settimane, il numero di ricoveri e' aumentato dell'8% a 71.302, ma resta molto al di sotto ... Sul fronte dei cambi, l'euro tratta a 1,1322 dollari (ieri a 1,1326), mentre l'euro/yen e' a 130 (...

Cosa non torna sulla richiesta del Codacons a Draghi di... codacons.it Morti non vaccinati Esattamente l’opposto di quanto affermato da Draghi”. Draghi nella conferenza stampa del 22 dicembre ha affermato che 3/4 dei decessi sono di non vaccinati ma secondo il Codacons questi dati non sono ...

Colonnine, a Roma quasi una su due è occupata abusivamente Nel 45% dei casi, sugli stalli riservati alla ricarica sostano vetture con motore tradizionale oppure elettriche non allacciate alla rete. E la polizia non interviene: ecco cosa emerge dalla nostra in ...

Ildei lavori proposti non è casuale: pensata in epoca pre - covid, avrebbe dovuto celebrare ... Messina riflettecorpo (è bravo persino a modellare le ciglia delle sue ragazze di pietra) e ...In due settimane, ildi ricoveri e' aumentato dell'8% a 71.302, ma resta molto al di sotto ...fronte dei cambi, l'euro tratta a 1,1322 dollari (ieri a 1,1326), mentre l'euro/yen e' a 130 (...Esattamente l’opposto di quanto affermato da Draghi”. Draghi nella conferenza stampa del 22 dicembre ha affermato che 3/4 dei decessi sono di non vaccinati ma secondo il Codacons questi dati non sono ...Nel 45% dei casi, sugli stalli riservati alla ricarica sostano vetture con motore tradizionale oppure elettriche non allacciate alla rete. E la polizia non interviene: ecco cosa emerge dalla nostra in ...