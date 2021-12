Sissi: l’Imperatrice di Canale 5 rompe ogni schema con grazia e arditezza (Di martedì 28 dicembre 2021) Sissi - Dominique Devenport Dimenticate Romy Schneider, se ci riuscite, perchè la Sissi che farà capolino questa sera su Canale 5 è un’altra. Una donna d’avanguardia, audace, civetta, volubile e capricciosa, furba e intelligente, che non conosce ancora il proprio corpo ma vuole farne buon uso. Una che pur vivendo nella seconda metà del 1800, ragiona come una donna di oggi, moderna e pungente, e non si accontenta di diventare imperatrice, vuole tutto, inclusa la felicità che continuerà ad inseguire senza sosta e senza esclusione di colpi. La miniserie prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, composta da sei episodi di circa 50 minuti ciascuno (per tre prime serate), diretta da Sven Bohse e scritta da Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell, è stata girata tra Baviera e Baltico e racconterà la storia d’amore tra ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 dicembre 2021)- Dominique Devenport Dimenticate Romy Schneider, se ci riuscite, perchè lache farà capolino questa sera su5 è un’altra. Una donna d’avanguardia, audace, civetta, volubile e capricciosa, furba e intelligente, che non conosce ancora il proprio corpo ma vuole farne buon uso. Una che pur vivendo nella seconda metà del 1800, ragiona come una donna di oggi, moderna e pungente, e non si accontenta di diventare imperatrice, vuole tutto, inclusa la felicità che continuerà ad inseguire senza sosta e senza esclusione di colpi. La miniserie prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, composta da sei episodi di circa 50 minuti ciascuno (per tre prime serate), diretta da Sven Bohse e scritta da Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell, è stata girata tra Baviera e Baltico e racconterà la storia d’amore tra ...

