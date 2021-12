Settore giovanile fucina di campioni | Tarantino | “Destinare più tempo e risorse al calcio locale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 dicembre 2021)di lettura: 3 minutiMarigliano (Na) – Ilè la passione delle passioni, lo sport che più di tutti ha saputo unire cuori e muscoli alla scopo di competere e far sognare. Il, poi, è e resta laper antonomasia deidi domani, guidati da tecnici in grado di evidenziarne l’estro, ma anche di capirne esigenze e criticità. “Per le giovani promesse delsi fa ancora troppo poco – ha esordito Mister Salvatore, CT in quota alla Mariglianese juniores nazionale – considerando che stiamo parlando di possibilidi domani. Il problema è e resta credere in un progetto e portarlo avanti senza doversi fermare al primo ostacolo, nella consapevolezza che la nuova ...