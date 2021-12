Saldi 2022, quando iniziano? Le date regione per regione (Di martedì 28 dicembre 2021) La corsa ai regali in queste festività natalizie pare abbia prodotto un aumento della spesa rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se i livelli toccati negli anni precedenti alla pandemia di Covid-19 sono ovviamente ancora molto lontani, come riportano anche i dati resi pubblici dalle associazioni. Acquisti che non sono affatto terminati, dato che tra qualche giorno prenderanno il via gli attesissimi Saldi invernali, anche se con tempistiche diverse in base alle Regioni. Si comincia il 2 gennaio, quando i Saldi diventeranno realtà in Basilicata e Sicilia: subito dopo sarà il turno della Valle d’Aosta, che aprirà il periodo degli sconti invernali il 3 gennaio 2022. Ma è nella giornata del 5 gennaio che i Saldi invernali faranno capolino nella stragrande maggioranza delle Regioni italiane, ovvero ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) La corsa ai regali in queste festività natalizie pare abbia prodotto un aumento della spesa rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se i livelli toccati negli anni precedenti alla pandemia di Covid-19 sono ovviamente ancora molto lontani, come riportano anche i dati resi pubblici dalle associazioni. Acquisti che non sono affatto terminati, dato che tra qualche giorno prenderanno il via gli attesissimiinvernali, anche se con tempistiche diverse in base alle Regioni. Si comincia il 2 gennaio,diventeranno realtà in Basilicata e Sicilia: subito dopo sarà il turno della Valle d’Aosta, che aprirà il periodo degli sconti invernali il 3 gennaio. Ma è nella giornata del 5 gennaio che iinvernali faranno capolino nella stragrande maggioranza delle Regioni italiane, ovvero ...

Advertising

libertfly : Pronte per i saldi? Ecco i must have dell’inverno da acquistare a occhi chiusi - repubblica : Saldi invernali 2022, ecco la mappa degli sconti: il grosso delle Regioni parte il 5 gennaio - ADM_assdemxmi : RT @ilmilanesenews: Passate le feste natalizie è tempo di pensare ai saldi invernali 2022: ecco quando iniziano e finiscono in Lombardia. L… - ilmilanesenews : Passate le feste natalizie è tempo di pensare ai saldi invernali 2022: ecco quando iniziano e finiscono in Lombardi… - icittadini : Saldi invernali 2022 ad Alessandria -