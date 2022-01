Rubano in villetta | due arresti a Misilmeri

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dueper furto aggravato ada parte dei Carabinieri che hanno fermato un colpo in una. I due un 28enne palermitano, e una 34enne cittadina straniera, sono stati arrestati con le mani nel sacco. I Carabinieri infatti sono arrivati nel momento in cui stavano caricando una moto ape con la refurtiva. Il colpo in unaestiva della periferia di. I due sono stati tratti in arresto e, dopo la convalida presso il Tribunale di Termini Imerese, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo. Sicilia.News.

