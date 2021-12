Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c'è Kamara (Di martedì 28 dicembre 2021) Da una parte la necessità economica - no spese folli, no investimenti ingenti - dall'altra quella tecnica e cioè regalare a Josè Mourinho, oltre al terzino destro, anche un centrocampista. La Roma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 dicembre 2021) Da una parte la necessità economica - no spese folli, no investimenti ingenti - dall'altra quella tecnica e cioè regalare a Josè Mourinho, oltre al terzino destro, anche un centrocampista. La...

Advertising

lazzaro14 : Il regalo di Natale di Roberto Gualtieri ai romani: strade invase dall'immondizia - EM1998_ : RT @Gazzetta_it: Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c’è Kamara #calciomercato - sportli26181512 : Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c’è Kamara: Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c’è Kamar… - Gazzetta_it : Roma, un regalo a centrocampo per Mou: in pole c’è Kamara #calciomercato - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il regalo di #Natale di #Gualtieri ai romani: strade invase dall'immondizia #roma #rifiuti #27dicembre #iltempoquotidiano ht… -