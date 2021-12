“Pif a un passo dal comprare l’Inter!”: arriva la clamorosa indiscrezione (Di martedì 28 dicembre 2021) È l’International Business Times a sganciare una clamorosa bomba di mercato: Pif è vicino all’acquisizione dell’Inter. Stando a quanto riportato dal quotidiano che ha sede a New York, il fondo arabo, già proprietario del Newcastle, avrebbe presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto del club nerazzurro, ma non è tutto. AFFARE IN DIRITTURA D’ARRIVO La testata economica sostiene infatti che l’affare sia da ritenersi già concluso, e che i documenti necessari per l’ufficialità della trattativa siano in arrivo a Milano. Zhang, Inter, societàSi tratterebbe, nello specifico, di un’operazione del valore di 1 miliardo di dollari, e quindi di circa 900 milioni di euro. Nonostante le varie smentite arrivate da parte di Suning, sembra dunque che il futuro societario dell’Inter sia tutt’altro che stabile. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) È l’International Business Times a sganciare unabomba di mercato: Pif è vicino all’acquisizione dell’Inter. Stando a quanto riportato dal quotidiano che ha sede a New York, il fondo arabo, già proprietario del Newcastle, avrebbe presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto del club nerazzurro, ma non è tutto. AFFARE IN DIRITTURA D’ARRIVO La testata economica sostiene infatti che l’affare sia da ritenersi già concluso, e che i documenti necessari per l’ufficialità della trattativa siano in arrivo a Milano. Zhang, Inter, societàSi tratterebbe, nello specifico, di un’operazione del valore di 1 miliardo di dollari, e quindi di circa 900 milioni di euro. Nonostante le varie smentitete da parte di Suning, sembra dunque che il futuro societario dell’Inter sia tutt’altro che stabile. Gabriella Ricci

