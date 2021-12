Pescivendolo ucciso a Boscoreale, in corso l'autopsia: «La verità dagli esami» (Di martedì 28 dicembre 2021) È in corso di svolgimento l'autopsia sul corpo di Antonio Morione, il titolare della pescheria «Il delfino» morto la sera del 23 dicembre scorso colpito al volto da uno... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 dicembre 2021) È indi svolgimento l'sul corpo di Antonio Morione, il titolare della pescheria «Il delfino» morto la sera del 23 dicembre scolpito al volto da uno...

