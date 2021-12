Pensioni anticipate 2022 | legge di bilancio ultime modifiche e novità | chi resta fuori?

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ladiapprodata alla Camera dei deputati ha portato con sé alcune, dopo il pressing dei sindacati, come l’ampliamento delle categorie dei lavori considerati gravosi, e la riduzione da 36 a 32 degli anni di contributi richiesti per accedere all’APE sociale per gli edili, ma non solo le richieste dei sindacati non sono state accolte a pieno, avevano chiesto la riduzione a 30 anni per i lavoratori del comparto dell’edilizia ed una maggiore flessibilità in uscita che non passasse certo per la quota 102, ma vi é anche una categoria che per l’ennesima volta si é sentita esclusa o comunque non sufficientemente tenuta in considerazione. Stiamo parlando delle donne, la fondatrice del Comitato Opzione donna Social, Orietta Armiliato, da tempo ha chiesto la valorizzazione del lavoro di cura delle ...