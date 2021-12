Open, il sito più attendibile in Italia secondo lo studio annuale di NewsGuard (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel report annuale del programma di monitoraggio informatico sulle fake news NewsGuard, Open è risultato al primo posto nella classifica dei siti di informazione più attendibili del 2021. Fondato dagli americani Gordon Crovitz, editore ed editorialista del Wall Street Journal, e Steven Brill, ideatore di The American Lawyer, Court TV e Yale Journalism Initiative, il sistema NewsGuard si serve di un team di giornalisti e professionisti con esperienza nel settore dell’informazione per analizzare e valutare i siti che pubblicano notizie sulla base di nove criteri giornalistici. Tra i più importanti quelli riguardanti gli standard di credibilità e trasparenza. Sulla base del rispetto dei criteri, lo studio annuale di NewsGuard attribuisce a ogni sito ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Nel reportdel programma di monitoraggio informatico sulle fake newsè risultato al primo posto nella classifica dei siti di informazione più attendibili del 2021. Fondato dagli americani Gordon Crovitz, editore ed editorialista del Wall Street Journal, e Steven Brill, ideatore di The American Lawyer, Court TV e Yale Journalism Initiative, il sistemasi serve di un team di giornalisti e professionisti con esperienza nel settore dell’informazione per analizzare e valutare i siti che pubblicano notizie sulla base di nove criteri giornalistici. Tra i più importanti quelli riguardanti gli standard di credibilità e trasparenza. Sulla base del rispetto dei criteri, lodiattribuisce a ogni...

Advertising

RadioKiboy93 : RT @Katiuscia_Ruiz: ?????????? ???????????? ?? ?????????? ??????????! ???? ? Il mio SITO UFFICIALE: - Sakina77 : RT @Open_gol: Un vero e proprio successo per il social network cinese: primo in classica a febbraio e poi, senza interruzioni, da agosto 20… - Dome689 : RT @Open_gol: Un vero e proprio successo per il social network cinese: primo in classica a febbraio e poi, senza interruzioni, da agosto 20… - Open_gol : Un vero e proprio successo per il social network cinese: primo in classica a febbraio e poi, senza interruzioni, da… - LuissDataLab : ??Nel quarto episodio del podcast di @IDMO_it Federica Angeli ha parlato di libertà di stampa e della necessità di a… -