Napoli: Comune deve restituire oltre 240mila euro a Regione (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comune di Napoli deve restituire alla Regione Campania un finanziamento del valore di 244mila euro, risorse che sarebbero dovute essere spese e impegnate per progetti inerenti all'apertura di nidi in tempi e orari superiori. Il finanziamento regionale ricadeva nell'ambito del POR Campania FSE 2007/2013 in materia di Servizi per la prima infanzia quali i servizi 'Mamma accogliente', 'Babysitting' e 'Servizi temporanei e territoriali: spazio bambini e bambine'. "Siamo costretti a restituire un finanziamento alla Regione – ha spiegato in aula il vicesindaco e assessore all'Istruzione, Mia Filippone, nell'illustrare la delibera di variazione di bilancio al Consiglio comunale – perché purtroppo ...

