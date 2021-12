(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Si è concluso l’esame indella proposta di legge che regolamenta l’attività diing. La, infatti, ha approvato oggi senza voti contrari il mandato alla relatrice Vittoria Baldino. Il testo ora è atteso in aula lunedì 10e spero che verrà approvato rapidamente. Dopo decine di proposte di legge non andate in porto negli ultimi decenni, è tempo di colmare un vuoto normativo con regole chiare e semplici strumenti di trasparenza come il registro dei lobbisti e l’agenda degli incontri.” Lo dichiara Giuseppe, presidente dellaAffari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Lobby: Brescia (M5S), 'ok commissione a pdl, il 10 gennaio in aula'... -

Ultime Notizie dalla rete : Lobby Brescia

La Sicilia

... 65 milioni di euro per 3 impianti di produzione, elettrolizzatori inclusi, a Iseo,ed ... "Mi sembra più che altro una risposta alleindustriali . La neutralità tecnologica è il confronto ...... Giuseppe(M5s), e alla relatrice del provvedimento, Vittoria Baldino (M5s), che hanno ... nonché all'azione mediatica realizzata dall'associazione The good. Il testo che si discute in ...Roma, 28 dic. “Si è concluso l'esame in commissione della proposta di legge che regolamenta l'attività di lobbying. La commissione, infatti, ha approvato oggi s ...La legge sulle lobby sta per approdare nell’aula della Camera: tra le novità, un periodo di raffreddamento che separa l’incarico pubblico ...