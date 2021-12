L’Atalanta e l’acquisto di Boga: dribbling e gol, l’arma in più per aprire le difese (ma no, non dovrà giocare come Gomez) (Di martedì 28 dicembre 2021) M anca ancora qualche giorno all’apertura ufficiale del calciomercato, ma Sartori ed il suo staff hanno già piazzato il primo acquisto per L’Atalanta formato 2022. Il nome ed il costo del cartellino (indicativamente attorno ai 21 milioni di euro più … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 dicembre 2021) M anca ancora qualche giorno all’apertura ufficiale del calciomercato, ma Sartori ed il suo staff hanno già piazzato il primo acquisto performato 2022. Il nome ed il costo del cartellino (indicativamente attorno ai 21 milioni di euro più …

Advertising

MarcoTroiano8 : RT @Shootout_ita: Sarà il mercato degli attaccanti? Il nome caldo di queste ore è #Muriel in uscita dall'#Atalanta dopo l'ormai imminente a… - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: Sarà il mercato degli attaccanti? Il nome caldo di queste ore è #Muriel in uscita dall'#Atalanta dopo l'ormai imminente a… - itselee8 : Jeremie Boga (22ml) è il secondo acquisto più costo dell’Atalanta - Duvan Zapata 26 milioni - Luis Muriel 21.1 mil… - tuttoatalanta : Boga acquisto record per l'Atalanta. Il CorSport: 'L'esordio è però rimandato a febbraio' - ShitPos93527936 : RT @CazzettaDello: Il #Milan è milto vicino all’acquisto di #Muriel parte molto vicine manca solo l’accordo finanziario. l’ #Atalanta chied… -