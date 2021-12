Insigne | Toronto FC presenta offerta | le cifre

(Di martedì 28 dicembre 2021) IlFC in pressing su Lorenzo. Il club canadese non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2022. Anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso, secondo quanto riporta Sky Sport, il Torono FC hato un’ultimadavvero importantissima: proposta quinquennale da 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist.non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato e potrebbe dire presto definitivamente ‘sì’. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto cheha deciso di finire la stagione con il Napoli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

, in scadenza di contratto a giugno con gli azzurri, non ha ancora deciso, ma sarebbe propenso a dire di sì, lasciando così il Napoli al termine della stagione. In passato nelha ...... poi quella del decesso del fratello del Pibe de oro Ore 12, arriva la notizia che il contatto fra Lorenzoe il(squadra della Major League Soccer nordamericana) è in dirittura d'...Insigne e il Napoli potrebbero dirsi addio in estate. Il capitano azzurro ha un’offerta importante proveniente dall’estero Lorenzo Insigne è sempre più vicino all’addio al Napoli. Secondo quanto ripor ...In attesa di nuovi aggiornamenti, sui social il capitano del Napoli già compare con la maglia del club canadese.