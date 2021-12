Il fratello del sindaco pescatore a Sapri con “La Verità Negata” per parlare di Angelo Vassallo (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – “La Verità Negata”, il libro di Dario Vassallo e del giornalista Vincenzo Iurillo, approderà a Sapri, lunedì 3 gennaio alle ore 18 presso l’aula del consiglio comunale dove l’autore, presidente della Fondazione “Angelo Vassallo sindaco pescatore” e fratello del sindaco, presenterà al pubblico il volume edito da Paper First. Un libro-inchiesta quello di Vassallo per fare luce sul barbaro assassinio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre del 2010. Un volume, per far conoscere la storia del primo cittadino ambientalista del Cilento e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “La”, il libro di Darioe del giornalista Vincenzo Iurillo, approderà a, lunedì 3 gennaio alle ore 18 presso l’aula del consiglio comunale dove l’autore, presidente della Fondazione “” edel, presenterà al pubblico il volume edito da Paper First. Un libro-inchiesta quello diper fare luce sul barbaro assassinio deldi Pollica,, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre del 2010. Un volume, per far conoscere la storia del primo cittadino ambientalista del Cilento e ...

