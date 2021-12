Francesco Oppini | pace fatta con Tommaso Zorzi | il gesto di amicizia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo mesi di gelo, trasembra essere tornato il sereno. A fare il primo passo il figlio di Alba Parietti che in una storia su Instagram ha dimostrato di voler mettere una pietra sopra il passato e di ricominciare da zero con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Advertising

riola77 : RT @cmqgloria: francesco egoman oppini già se la sta vivendo male mi sto pisciando sotto - D19926077 : RT @cmqgloria: francesco egoman oppini già se la sta vivendo male mi sto pisciando sotto - zazoomblog : Francesco Oppini gesto distensivo verso Tommaso Zorzi? “Autoregalo” dopo il GF Vip - #Francesco #Oppini #gesto… - rachi_2808 : RT @cmqgloria: francesco egoman oppini già se la sta vivendo male mi sto pisciando sotto - AgenderBane : RT @cmqgloria: francesco egoman oppini già se la sta vivendo male mi sto pisciando sotto -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini

Nelle ultime ore non è passato inosservato un gesto da parte dinei confronti di Tommaso Zorzi . I due hanno condiviso la lunga esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip nella passata edizione ma poi avevano interrotto i rapporti dalla scorsa ...Dopo mesi di gelo, trae Tommaso Zorzi sembra essere tornato il sereno. A fare il primo passo il figlio di che in una storia su Instagram ha dimostrato di voler mettere una pietra sopra il passato e di ...Alex Belli non si è presentato al GF Vip 6, ha fatto un semplice collegamento da casa ed ha spiegato il motivo. Questa sera, lunedì 27 dicembre, durante la diretta del GF Vip 6 si è collegato da casa ...Francesco Oppini, gesto distensivo verso Tommaso Zorzi? “Autoregalo” dopo il GF Vip, la Story che fa intendere un riavvicinamento.