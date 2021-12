Don't look up? Meglio "Le illusioni perdute" (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra le tante dispute digitali italiane, che si susseguono a ritmo indiavolato sui social, dopo Squid Game e Zerocalcare, l’ultima di giornata (ma forse leggerete questo post quando sarà sostituita da un’altra) è quella attorno al film “Don’t look up” (Il filo di continuità tra queste polemiche è l’estremo immobilismo di un “folla culturale” quale noi siamo, che da trent’anni è immobilizzata in deduzioni post-ideologiche che non si rassegnano alla fine delle ideologie. Una disputa che riguarda bolle ristrette precise, il resto ha troppo da fare con le bollette). Con disagio non saprei se sono tra i “guarda-sopristi? O tra i Guarda-in-bassisti, ma mi sembra adatta per un post di fine anno, giorni apocalittici (o almeno dis-integrati) per eccellenza. La disputa su “Don’t look up” è varia: se sia capolavoro o “cagata pazzesca” (cit); sul cast stellare di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra le tante dispute digitali italiane, che si susseguono a ritmo indiavolato sui social, dopo Squid Game e Zerocalcare, l’ultima di giornata (ma forse leggerete questo post quando sarà sostituita da un’altra) è quella attorno al film “Don’tup” (Il filo di continuità tra queste polemiche è l’estremo immobilismo di un “folla culturale” quale noi siamo, che da trent’anni è immobilizzata in deduzioni post-ideologiche che non si rassegnano alla fine delle ideologie. Una disputa che riguarda bolle ristrette precise, il resto ha troppo da fare con le bollette). Con disagio non saprei se sono tra i “guarda-sopristi? O tra i Guarda-in-bassisti, ma mi sembra adatta per un post di fine anno, giorni apocalittici (o almeno dis-integrati) per eccellenza. La disputa su “Don’tup” è varia: se sia capolavoro o “cagata pazzesca” (cit); sul cast stellare di ...

Advertising

sole24ore : #Dontlookup, 5 motivi per cui è il miglior film dell’anno (e della pandemia) - disinformatico : 'Don't Look Up' è 'Idiocracy' per gli anni 2020. - sole24ore : ?? «Don’t look up», 5 motivi per cui è il miglior #film dell’anno (e della #pandemia): - nicorizzotti : Dopo l’hype per “Don’t look up”, l’ho visto. Sia come sia, il film fotografa un atteggiamento diffuso nel mondo att… - jeroni69 : @BoletsAP Hahaha el paio de la peli DON’T LOOK UP! Un FDP integral!?????????? -