Covid, in Olanda la variante Omicron diventa dominante (Di martedì 28 dicembre 2021) La variante Omicron è diventata dominante in Olanda. Ad annunciarlo è l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente che ha sottolineato come, nonostante i contagi siano da giorni in calo, l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) Latain. Ad annunciarlo è l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente che ha sottolineato come, nonostante i contagi siano da giorni in calo, l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Olanda la variante Omicron diventa dominante #Olanda - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Olanda la variante Omicron diventa dominante #Olanda - Mosange : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Olanda la variante Omicron diventa dominante #Olanda - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Olanda la variante Omicron diventa dominante #Olanda - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Olanda la variante Omicron diventa dominante #Olanda -