Covid e terapie intensive, gli anestesisti: ‘Aumentare i posti non è la soluzione. Servono misure per i no vax, che ingolfano gli ospedali’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre si attende che il governo decida sulla rideterminazione dei tempi di quarantena, ipotesi sulla quale ormai spingono anche i governatori di Regioni come Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, gli anestesisti tornano a chiedere all’esecutivo di valutare misure più restrittive per i non vaccinati. E a mettere in guardia gli stessi presidenti di Regioni: “Si abbandoni definitivamente l’idea di aumentare i posti in terapia intensiva: manca il personale e con Omicron sarebbe come inseguire la lepre con una tartaruga”, spiega il presidente dell’Associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri AAROI-EMAC, Alessandro Vergallo. Che sulle restrizioni dell’esecutivo avverte: “Bene, ma l’evoluzione del quadro dipenderà dall’effettiva capacità di applicare le nuove norme, e non possiamo dare nulla per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre si attende che il governo decida sulla rideterminazione dei tempi di quarantena, ipotesi sulla quale ormai spingono anche i governatori di Regioni come Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, glitornano a chiedere all’esecutivo di valutarepiù restrittive per i non vaccinati. E a mettere in guardia gli stessi presidenti di Regioni: “Si abbandoni definitivamente l’idea di aumentare iin terapia intensiva: manca il personale e con Omicron sarebbe come inseguire la lepre con una tartaruga”, spiega il presidente dell’Associazionee rianimatori ospedalieri AAROI-EMAC, Alessandro Vergallo. Che sulle restrizioni dell’esecutivo avverte: “Bene, ma l’evoluzione del quadro dipenderà dall’effettiva capacità di applicare le nuove norme, e non possiamo dare nulla per ...

