Zona Wrestling Awards 2021 – Most Improved Wrestler of the Year

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Tommaso Ciampa difenderà il titolo NXT al Madison Square Garden - - Zona_Wrestling : #WWE CM Punk: 'Sono sicuro che Conor McGregor passerà presto al wrestling' - - Zona_Wrestling : #WWE Malakai Black: 'Voglio affrontare Bryan Danielson e CM Punk' - - Zona_Wrestling : #WWE AEW: I wrestler e la compagnia hanno ricordato Brodie Lee ad un anno dalla scomparsa - - Zona_Wrestling : #WWE Sammy Guevara: “La vita è bella anche senza cintura. Il viaggio continua” - -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Wrestling

Zona Wrestling

"Daspo e foglio di via ai responsabili" Ma qui siamo in via Zamboni , nel cuore dellauniversitaria, e non in un film sulo in un documentario sulla lotta libera, anche se i ......nelladel main event. Kevin Owens non lascerà la WWE Il contratto dell'ex Universal Champion sarebbe scaduto a gennaio ed erano in molti a dare per certo un suo approdo in All Elite...The ups and the downs, I wouldn’t change a thing. What a beautiful life, 11 years of Blood, Sweat & Scars got me here. Vedremo se Guevara avrà presto una chance per riprendersi il titolo che ha detenu ...Queste, dunque, le parole di Paul Heyman a 7 giorni dal licenziamento. Ho dato tutto me stesso come Special Counsel perché ho sempre creduto nel Tribal Chief. Heyman ha spiegato che il suo intento è s ...