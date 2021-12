Zola: «Inter? Una mini fuga. Bravo Inzaghi, ma anche Conte. Cagliari? Mi sento male» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole sull’Inter di Simone Inzaghi Gianfranco Zola ha parlato al Corriere dello Sport. L’ex attaccante del Cagliari, fra le altre, ha parlato dell’Inter e della lotta scudetto, oltre che dei rossoblù. Le sue parole: Inter – «Per ora è una fughina quella dell’Inter direi. Ma è pure indicazione sulla forza di una squadra che Inzaghi ha personalizzato sfruttando l’enorme e splendido lavoro di Conte. Le fondamenta le ha buttate giù Antonio, che ha pure vinto, poi Inzaghi è Intervenuto con intelligenza, ci ha messo parecchio di suo e ha confermato ciò che si sapeva di lui. Complimenti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gianfrancoha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole sull’di SimoneGianfrancoha parlato al Corriere dello Sport. L’ex attaccante del, fra le altre, ha parlato dell’e della lotta scudetto, oltre che dei rossoblù. Le sue parole:– «Per ora è una fughina quella dell’direi. Ma è pure indicazione sulla forza di una squadra cheha personalizzato sfruttando l’enorme e splendido lavoro di. Le fondamenta le ha buttate giù Antonio, che ha pure vinto, poivenuto con intelligenza, ci ha messo parecchio di suo e ha confermato ciò che si sapeva di lui. Complimenti ...

Advertising

MondoNapoli : CdS, Zola: 'Scudetto? Quella dell'Inter è una fughina! Maradona ed Insigne? Vi dico la mia' -… - infoitsport : Zola: «Fughina Inter, per lo scudetto c’è anche la Juventus! Ciò indica che…» - AndreaInterNews : RT @internewsit: Zola: «Fughina Inter, per lo scudetto c'è anche la Juventus! Ciò indica che...» - - internewsit : Zola: «Fughina Inter, per lo scudetto c'è anche la Juventus! Ciò indica che...» - - infoitsport : Zola: “Inter una macchina da guerra. Barella una conferma, servono poche parole” -