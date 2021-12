Zamparini ricoverato d'urgenza: 'È sveglio, non è in pericolo' (Di lunedì 27 dicembre 2021) UDINE - Mesi difficili per l'ex presidente di Palermo e Venezia Maurizio Zamparini che, dopo aver dovuto fronteggiare il comprensibile dolore per la prematura morte - lo scorso primo ottobre - del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 dicembre 2021) UDINE - Mesi difficili per l'ex presidente di Palermo e Venezia Maurizioche, dopo aver dovuto fronteggiare il comprensibile dolore per la prematura morte - lo scorso primo ottobre - del ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'ex patron del #Palermo Maurizio #Zamparini è ricoverato d'urgenza in ospedale a Udine in condizioni piuttosto g… - prestia_fabio : RT @CorSport: ?? #Zamparini ricoverato d'urgenza: la situazione è delicata - ParliamoDiNews : maurizio zamparini e` stato ricoverato d`urgenza in ospedale a udine - l`ex patron del palermo e`... - Sport… - FabioCasalucci : RT @SkyTG24: Zamparini ricoverato d’urgenza in ospedale: è in terapia intensiva - infoitsport : Maurizio Zamparini ricoverato d'urgenza. È grave -