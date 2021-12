Vaccini | dal 10 gennaio booster a 4 mesi dalla seconda dose

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Scatterà dal 10l’avvio delle somministrazioni dei richiami () con un intervallo ridotto a 4. La data, che fino ad ora era soltanto un’ipotesi, è stata confermata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in vista all’hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo. “Darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron – dice -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po’ di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti”. “Mi preoccupano ancora – insiste il generale Figliuolo – quei 5 milioni e 750 mila italiani che non hanno ancora avuto alcuna. Siamo quasi al 90% tra prime ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, dopo cinque mesi la protezione dai contagi cala dal 71,5% al 30% #Covid - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo: dal 10 gennaio booster a 4 mesi #generalefigliuolo - lucianonobili : “Il governo #Draghi ha dato un cambio di rotta totale al Paese. Siamo passati dal -9% del PIL a oltre il +6%. Perde… - 47187297Bruna : RT @VinceFerretti: VACCINI OBBLIGATORI: AIFA SMENTITA DAL LEGALE COSAP. “Farmaci Genici Sperimentali: serve Prescrizione Medica” https://t.… - SILVIALUCISANO : RT @VinceFerretti: VACCINI OBBLIGATORI: AIFA SMENTITA DAL LEGALE COSAP. “Farmaci Genici Sperimentali: serve Prescrizione Medica” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dal

27 dic 11:14, Figliuolo: "10 gennaio booster a quattro mesi" Scatterà10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a quattro mesi dalla ...La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata confermata oggigenerale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in vista in Piemonte: prima all'hub ...Ma è giusto e coerente "bloccare" tutti coloro che hanno avuto un contatto con un infetto, vaccinati compresi? "I dati ci dicono per ora che le due dosi più il booster proteggono abbastanza ...... per non vaccinati alla tedesca sarebbe l'estensione generalizzata dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori, che fino ad ora non è stato preso in considerazione dal governo: "Nei momenti di ...