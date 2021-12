Uomini e Donne, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo: perché corteggio Gemma (Di lunedì 27 dicembre 2021) Uomini e Donne, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo è il nuovo corteggiatore: ha spiegato perché fa la corte proprio a lei Sul trono over di Uomini e Donne c’è un nuovo cavaliere, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo, lì per corteggiare la dama più ambita, Gemma Galgani. Leonardo Bozzetti D’ArcangeloL’uomo ha finalmente rotto il silenzio e si è aperto in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione. Ha spiegato per quali motivi ha deciso di farle la corte, anche se con i tempi non è stato proprio fortunato. Il cavaliere è infatti entrato in studio quando lei era ancora a casa, bloccata per motivi di salute che l’hanno ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021)è il nuovo corteggiatore: ha spiegatofa la corte proprio a lei Sul trono over dic’è un nuovo cavaliere,, lì per corteggiare la dama più ambita,Galgani.L’uomo ha finalmente rotto il silenzio e si è aperto in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione. Ha spiegato per quali motivi ha deciso di farle la corte, anche se con i tempi non è stato proprio fortunato. Il cavaliere è infatti entrato in studio quando lei era ancora a casa, bloccata per motivi di salute che l’hanno ...

