Uccide la moglie a coltellate nella loro casa, poi va al bar: femminicidio a Fanano di Gradara (Di lunedì 27 dicembre 2021) La cronaca di un nuovo femminicidio arriva dalle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino. Un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie a coltellate nella loro abitazione di Fanano di Gradara, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre scorsi. La vittima aveva 61 anni e, dopo il delitto, il marito si sarebbe recato al bar. 80enne Uccide la moglie a coltellate: femminicidio a Fanano di Gradara La tragedia, secondo quanto riportato dall'Ansa, si sarebbe consumata tra le mura domestiche nella notte tra Natale e Santo Stefano, vittima una 61enne, Natalia Kyrychok, da oltre 20 anni residente in Italia e impegnata come cameriera in un ...

Agenzia_Ansa : Un pensionato di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino: è accaduto p… - fattoquotidiano : Uccide la moglie malata gettandola in un fiume in Abruzzo: pensionato di 74 anni si costituisce - MediasetTgcom24 : Marche, 80enne uccide la moglie e coltellate: pensava che lo tradisse #femminicidio - ElioLannutti : Marche, 80enne uccide la moglie a coltellate: pensava che lo tradisse. La pazzia non ha età - Agenpress : Tragedia a Santo Stefano. 80enne uccide la moglie di 61 anni con 4 coltellate. Era convinto che lo tradisse… -